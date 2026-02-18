Трое горнолыжников погибли из-за схода лавины в Италии

Трое горнолыжников в возрасте от 29 до 35 лет погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте на северо-западе Италии в Курмайёре, пишет газета La Repubblica. Как отмечается, двое умерли сразу, третий пострадавший скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после обнаружения спасателями.

Сообщается, что группа из трех французских лыжников оказалась в регионе, где существовала угроза схода лавин, оцененная специалистами в три балла на отметке около 2,4 тыс. метров над уровнем моря и четыре балла на большей высоте согласно пятибалльной шкале опасности. Пострадавшие туристы были погребены под снежным покровом толщиной примерно один метр. Спасательная операция потребовала привлечения двух вертолетов специализированной альпийской службы спасения.

