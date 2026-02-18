Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:36

Трое горнолыжников погибли из-за схода лавины в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Трое горнолыжников в возрасте от 29 до 35 лет погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте на северо-западе Италии в Курмайёре, пишет газета La Repubblica. Как отмечается, двое умерли сразу, третий пострадавший скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после обнаружения спасателями.

Сообщается, что группа из трех французских лыжников оказалась в регионе, где существовала угроза схода лавин, оцененная специалистами в три балла на отметке около 2,4 тыс. метров над уровнем моря и четыре балла на большей высоте согласно пятибалльной шкале опасности. Пострадавшие туристы были погребены под снежным покровом толщиной примерно один метр. Спасательная операция потребовала привлечения двух вертолетов специализированной альпийской службы спасения.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу. Через 4,5 часа девушка поняла, что заблудилась. Под вечер она соорудила под елью лежанку и стала ждать рассвета.

