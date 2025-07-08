«Все на стрессе»: стало известно, как работали кафе в коллапс в аэропорту

«Все на стрессе»: стало известно, как работали кафе в коллапс в аэропорту Официант фастфуд-кафе в Шереметьево заявил, что в коллапс у людей был стресс

В период коллапса в московском аэропорту Шереметьево в кафе за едой стояли огромные очереди, рассказали корреспонденту NEWS.ru работники общепита. Официант одного из кафе сообщил, что тяжело было всем, но люди поддерживали друг друга.

[В зоне ожидания] все на стрессе, кто-то на полу сидит, кто-то спит, дети плачут. Но сотрудники старались как-то помогать людям, относиться с пониманием, вежливо, — отметил мужчина.

Бариста кофейни в зоне вылета рассказала, что продуктов для приготовления напитков хватило не всем.

Ой, тут ужас что было. Народу до фига. Мы вообще еле справились, очередь огромная была. Не хотела бы, чтоб такое еще повторялось. Очень устали все. Ну, и мы (работники. — NEWS.ru), и пассажиры. <…> Кофе-то хватило всем, а вот молоко в какой-то момент закончилось, наливали в итоге всем американо, — пожаловалась собеседница NEWS.ru.

Некоторых пассажиров, у которых задержали рейсы, приглашают для получения прохладительных напитков в зоне вылета, передает корреспондент NEWS.ru. Их можно взять, предъявив билет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.