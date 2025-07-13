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Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 18:37

Российские войска отразили атаки ВСУ над Курском и Черным морем

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и Черным морем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над территорией Курской области и Черным морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены с 16:00 до 17:00 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Мелихово Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у мужчины — баротравму и ушиб руки. Пострадавших госпитализировали в белгородскую больницу. Минобороны ситуацию не комментировало.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, как ВСУ стали маскировать мины «Лепесток» под мусор, заворачивая их в ткань и полиэтилен. По мнению эксперта, такая тактика повышает опасность для мирного населения, поскольку мины сложно отличить от обычных бытовых отходов.

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