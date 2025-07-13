В Госдуме забили тревогу из-за вопроса романтических знакомств у молодежи Депутат Останина заявила о дефиците мест для романтических знакомств у молодежи

В России наблюдается дефицит мест для романтических знакомств у молодежи, заявила глава комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, сегодня молодым людям негде заводить знакомства, ввиду чего правительству стоит создать такие площадки в реальности, а не в Сети.

У нас нет сегодня мест, где бы ребята, которые окончили вуз, школу, диплом получили, могли познакомиться. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы такие площадки создать, — подчеркнула парламентарий.

На сегодняшний день сложность в поиске пары заключается в «коммерческом» характере отношений между людьми, отметила депутат. Непросто доверять тому, кто после встречи заявляет о любви, предлагает пожениться и требует прописку в московской квартире, добавила Останина.

Ранее представители партии ЛДПР заявили о планах по запуску собственного бота для знакомств в Telegram. Сервис получит название «Обоюдно». По их словам, подобная инициатива позволит оказать противодействие обманщикам и мигрантам.