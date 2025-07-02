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02 июля 2025 в 16:39

ЛДПР запустит бот для знакомств

ЛДПР запустит Telegram-бот «Обоюдно» для знакомств и отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР запустит собственный Telegram-бот «Обоюдно» для честных знакомств и отношений, сообщили в пресс-службе партии. Там считают, что это позволит противодействовать мошенникам, мигрантам и любителям «пустых страниц» с нечестными намерениями.

Будут только проверенные данные. Механизм действия чат-бота ЛДПР застрахует пользователей от опасности возможного перехода на фейковый аккаунт, созданный мошенниками, и позволит получить достоверную информацию о человеке, с которым захотелось пообщаться, — говорится в сообщении.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что американские компании и сервисы Google, Apple и Zoom собирают и хранят информацию о действиях россиян в интернете. По его словам, корпорации могут при необходимости передать потом эти сведения спецслужбам США по их запросу или решению суда.

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что соглашение о партнерстве между Telegram и xAI достигнуто. По его словам, требуется еще уладить формальности. Таким образом он прокомментировал слова Маска, который утверждал, что соглашение подписано не было.

ЛДПР
чат-боты
Россия
мошенники
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