Торт «Три шоколада» без выпечки! Это нужно попробовать — очень вкусно

Торт «Три шоколада» без выпечки! Это нужно попробовать — очень вкусно

Торт «Три шоколада» без выпечки! Это нужно попробовать — очень вкусно. Это настоящая находка для сладкоежек и любителей оригинальных десертов. Три слоя разного шоколада делают его насыщенным, невероятно нежным и просто тающим во рту. Отличный вариант, чтобы быстро порадовать семью или гостей.

Ингредиенты

Шоколадное печенье — 250 г

Масло сливочное — 90 г

Для крема

Маскарпоне — 800 г

Сахар — 120 г

Желатин — 30 г (по 10 г три раза)

Вода — 150 мл (по 50 мл три раза)

Шоколад тёмный, молочный и белый — по 100 г каждого

Приготовление

Крем хорошо взбиваем (без шоколада) и делим на три равные части по 300 г. Шоколад растапливаем отдельно для каждого вида. Желатин заливаем водой, нагреваем в микроволновке. Добавляем желатин к каждому крему, смешиваем с растопленным шоколадом — тёмным, молочным и белым по очереди. Выкладываем слои на песочную основу (смешанное печенье с маслом): сначала тёмный, сразу ставим в морозилку на 15–20 минут. Далее слой с молочным шоколадом — тоже в морозилку на 15–20 минут. Третий слой — белый шоколад, снова в холодильник до застывания. Украшаем по желанию и подаём.

Ранее мы делились рецептом, где нужно смешать фрукты, желатин и йогурт. Скорее готовим летний десерт.