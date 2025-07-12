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12 июля 2025 в 11:30

Торт «Три шоколада» без выпечки! Это нужно попробовать — очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Три шоколада» без выпечки! Это нужно попробовать — очень вкусно. Это настоящая находка для сладкоежек и любителей оригинальных десертов. Три слоя разного шоколада делают его насыщенным, невероятно нежным и просто тающим во рту. Отличный вариант, чтобы быстро порадовать семью или гостей.

Ингредиенты

  • Шоколадное печенье — 250 г
  • Масло сливочное — 90 г

Для крема

  • Маскарпоне — 800 г
  • Сахар — 120 г
  • Желатин — 30 г (по 10 г три раза)
  • Вода — 150 мл (по 50 мл три раза)
  • Шоколад тёмный, молочный и белый — по 100 г каждого

Приготовление

  1. Крем хорошо взбиваем (без шоколада) и делим на три равные части по 300 г. Шоколад растапливаем отдельно для каждого вида. Желатин заливаем водой, нагреваем в микроволновке. Добавляем желатин к каждому крему, смешиваем с растопленным шоколадом — тёмным, молочным и белым по очереди.
  2. Выкладываем слои на песочную основу (смешанное печенье с маслом): сначала тёмный, сразу ставим в морозилку на 15–20 минут. Далее слой с молочным шоколадом — тоже в морозилку на 15–20 минут. Третий слой — белый шоколад, снова в холодильник до застывания. Украшаем по желанию и подаём.

Ранее мы делились рецептом, где нужно смешать фрукты, желатин и йогурт. Скорее готовим летний десерт.

торт
шоколад
печенье
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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