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13 июля 2025 в 18:22

Раскрыто, как в Дании относятся к расследованию подрыва «Северных потоков»

Посол Барбин: в Дании хотят забыть о расследовании подрыва «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании стараются не вспоминать о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, которые приводят РИА Новости, национальное следствие уже закрыто.

В Дании стараются не вспоминать о судьбе расследований взрывов газопроводов системы «Северный поток»: национальное — закрыто, а проведению международного расследования под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился, — отметил Барбин.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщал, что власти Швеции также отказываются установить истинных виновных в подрыве «Северных потоков». По словам дипломата, на это указывают итоги расследования, проведенного местными следователями. Посол напомнил, что Москва неоднократно требовала от Стокгольма начать всеобъемлющее, открытое и заслуживающее доверия расследование диверсий на газопроводах. Российская сторона также направляла запросы о правовой помощи и предлагала создать совместную следственную группу.

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Северный поток
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