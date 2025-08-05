МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши из-за готовящейся акции

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в республике, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, это связано с планируемой в Варшаве с 9 по 10 августа акцией. Ее целью, по мнению властей, является нанесение ущерба Белоруссии.

По имеющимся в Министерстве иностранных дел сведениям, 9 и 10 августа в Варшаве, на площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого — нанесение ущерба Республике Беларусь, — сказал Варанков.

Уточняется, что поддерживаемые Варшавой представители белорусской эмиграции выступают в роли организаторов и активных участников предстоящей акции. В ведомстве отметили, что указанные лица известны своей деструктивной и провокационной деятельностью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не сможет поставить Москву и Минск на колени. По его словам, вместе они обновили миропорядок