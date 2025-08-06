Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:37

Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском

Военкор Коц показал видео поражения опорных пунктов ВСУ российскими штурмовиками

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военкор Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео, на котором российские штурмовые группы уничтожают опорные пункты ВСУ. По его словам, на кадрах запечатлены боевые действия в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

Штурмовики на Покровском направлении буквально вручную поднимают на воздух позиции противника. Бойцы группировки войск «Центр» на подступах к Красноармейску на мягких лапах подходят к замаскированным вражеским позициям противника и забрасывают в блиндажи царь-фугасы, — написал Коц.

На видео запечатлены два момента уничтожения опорных пунктов. На первом российский штурмовик подбирается к блиндажу, забрасывает в него гранату и подрывает позицию. На втором видео пункт ликвидируют уже двое военных.

Ранее Коц со ссылкой на слова офицера ВДВ сообщал, что против российских военных в Курской области были направлены наиболее подготовленные формирования украинской армии. По его словам, в бой шли элитные части, специально обученные операторы беспилотников, подразделения с современным вооружением, включая технику Североатлантического альянса, но армия России смогла их перемолоть.

Россия
ДНР
Красноармейск
штурмовики
подрывы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.