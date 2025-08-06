Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском

Военкор Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео, на котором российские штурмовые группы уничтожают опорные пункты ВСУ. По его словам, на кадрах запечатлены боевые действия в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

Штурмовики на Покровском направлении буквально вручную поднимают на воздух позиции противника. Бойцы группировки войск «Центр» на подступах к Красноармейску на мягких лапах подходят к замаскированным вражеским позициям противника и забрасывают в блиндажи царь-фугасы, — написал Коц.

На видео запечатлены два момента уничтожения опорных пунктов. На первом российский штурмовик подбирается к блиндажу, забрасывает в него гранату и подрывает позицию. На втором видео пункт ликвидируют уже двое военных.

Ранее Коц со ссылкой на слова офицера ВДВ сообщал, что против российских военных в Курской области были направлены наиболее подготовленные формирования украинской армии. По его словам, в бой шли элитные части, специально обученные операторы беспилотников, подразделения с современным вооружением, включая технику Североатлантического альянса, но армия России смогла их перемолоть.