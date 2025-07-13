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13 июля 2025 в 18:03

Раскрыты страшные последствия уничтожения двух установок Patriot для Киева

Военэксперт Коротченко: уничтожение ВС РФ установок Patriot ослабляет Зеленского

Владимир Зеленский рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot Владимир Зеленский рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

Уничтожение двух пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса Patriot еще больше ослабляет президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что сейчас ВС РФ максимально интенсивно уничтожают военные цели противника.

Наши удары и так максимально интенсифицированы, в том числе по Киеву. Поэтому вне зависимости от того, уничтожили мы или не уничтожили, выбивание военной инфраструктуры режима Зеленского — это одна из приоритетных целей, которая решается вооруженными силами Российской Федерации. Разумеется, уничтожение двух дополнительных установок и радаров еще более ослабляет Зеленского, но, грубо говоря, это не влияет на первоначальные планы. Они озвучены и будут интенсифицированы максимально, — подчеркнул Коротченко.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось уничтожить две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ американского производства вместе с радиолокационной станцией. Также удар был нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса Украины.

ЗРК Patriot
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