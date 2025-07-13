Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 18:13

В Ульяновской области мост обрушился из-за ливня

Фото: Администрация Николаевского района Ульяновской области

В селе Куроедово Ульяновской области частично обрушился автомобильный мост после сильного ливня, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. По его словам, также зафиксированы подтопления в других населенных пунктах Николаевского района.

Поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста в селе Куроедово Николаевского района. Автомобильная переправа пострадала в результате мощного ливня, есть подтопления и в других населенных пунктах Николаевского района, — написал губернатор.

Русских отметил, что поручил обеспечить транспортную доступность в пострадавших районах и подготовить план восстановительных работ. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Вологодской области при обрушении подвесного моста через реку Юг во время крестного хода пострадали 12 человек. По данным главы Никольского округа Дмитрия Мишенева, за ночь в больницу обратились еще трое местных жителей с ушибами и ссадинами. Двое пострадавших остаются в стационаре, в том числе один — в областном травматологическом центре. Остальные получают амбулаторное лечение.

мосты
обрушения
непогода
Ульяновская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором
В Германии рассказали, чем Трамп довел Украину до истерики
На юге России объявлена ракетная опасность
В Китае назвали отношения с Россией самыми стабильными и зрелыми в мире
В честь погибшего генерала Игоря Кириллова установили памятник
В МАГАТЭ озвучили тревожные данные по ЗАЭС
Запашный назвал причину ЧП с акробатом в Большом Московском цирке
Метеорологи призвали миллионы американцев оставаться дома
Российские войска отразили атаки ВСУ над Курском и Черным морем
Полицейские прибыли на вызов в Киевской области и получили гранату под ноги
В Италии разнесли фон дер Ляйен на фоне введения пошлин США
Появилось жуткое видео с моментом падения акробата в Московском цирке
Инспекторы МАГАТЭ сделали тревожное заявление по обстановке на ЗАЭС
Установлен источник кишечной инфекции, охватившей Дагестан
«Социальное разложение»: на Западе возмутились одним решением Зеленского
Наступление ВС России на Сумы 13 июля: взятие Юнаковки, больше сотни трупов
Раскрыто, как в Дании относятся к расследованию подрыва «Северных потоков»
В Ульяновской области мост обрушился из-за ливня
В Росавиации отреагировали на опасное шоу самолета над людным пляжем
«Непонятно»: музкритик не поверил в новый взлет Кадышевой и Булановой
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.