В Ульяновской области мост обрушился из-за ливня

В селе Куроедово Ульяновской области частично обрушился автомобильный мост после сильного ливня, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. По его словам, также зафиксированы подтопления в других населенных пунктах Николаевского района.

Поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста в селе Куроедово Николаевского района. Автомобильная переправа пострадала в результате мощного ливня, есть подтопления и в других населенных пунктах Николаевского района, — написал губернатор.

Русских отметил, что поручил обеспечить транспортную доступность в пострадавших районах и подготовить план восстановительных работ. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Вологодской области при обрушении подвесного моста через реку Юг во время крестного хода пострадали 12 человек. По данным главы Никольского округа Дмитрия Мишенева, за ночь в больницу обратились еще трое местных жителей с ушибами и ссадинами. Двое пострадавших остаются в стационаре, в том числе один — в областном травматологическом центре. Остальные получают амбулаторное лечение.