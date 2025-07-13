Выросло число пострадавших после обрушения моста под Вологдой Из-за обрушившегося моста в Вологодской области пострадали 12 человек

Число пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области увеличилось до 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За ночь в местную больницу обратились еще трое с травмами различной степени.

С 20:00 12 июля по 08:00 13 июля в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» обратились еще три человека с ушибами, гематомами и множественными ссадинами. Общее количество пострадавших — 12 человек, — написал Мишенев.

По его данным, двое пострадавших находятся в стационаре, один из них — в областном травматологическом центре. Остальные девять проходят амбулаторное лечение на дому. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Обрушение пешеходного моста через реку Юг произошло 12 июля во время крестного хода. По оперативным данным, сперва было известно о шести пострадавших, доставленных в центральную районную больницу. В тот же день Мишенев объявил о срочных компенсационных выплатах пострадавшим из резервного фонда администрации: 50 тысяч рублей при тяжких травмах, 30 тысяч — при средних и 15 тысяч — при легких повреждениях здоровья.