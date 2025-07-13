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13 июля 2025 в 09:00

Рецепт домашнего белого шоколада из 4 ингредиентов — проще не бывает!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт домашнего белого шоколада из 4 ингредиентов — проще не бывает! Домашний белый шоколад — простой и бюджетный способ порадовать себя чем-то сладким. Всего четыре ингредиента, минимум усилий — и результат ничем не уступает магазинному. Отлично подойдет для чаепития или в подарок, если красиво оформить.

Ингредиенты

  • Сахар — 300 г
  • Вода — 200 мл
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сухое молоко — 200 г
  • Орехи — по вкусу

Приготовление

  1. В кастрюле соедините воду и сахар, доведите до кипения. Варите сироп на среднем огне 20 минут, пока он слегка не потемнеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте до полного растворения. По желанию добавьте немного ванилина. Постепенно всыпайте сухое молоко, постоянно перемешивая.
  2. Масса должна получиться гладкой и без комков. Перелейте ее в силиконовую или пластиковую форму. Сверху посыпьте измельченными орехами. Остудите при комнатной температуре и уберите в холодильник до застывания.

Получается плотный, сладкий, насыщенный белый шоколад с ореховым вкусом.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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