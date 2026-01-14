Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 18:31

В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является более приемлемым переговорщиком от Евросоюза по украинскому кризису, чем президент Финляндии Александр Стубб, заявил ТАСС замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк. Так он прокомментировал дискуссии в ЕС о назначении специального представителя для диалога с Россией.

Что касается кандидатуры «горячего финского парня», он, если не ошибаюсь, еще весной прошлого года одним из первых говорил о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией. <...> Мне кажется, что самый приемлемый кандидат все же Виктор Орбан, — сказал Басюк.

Как отметил сенатор, премьер Венгрии не замечен в «оголтелой русофобии», отличается прагматизмом и имеет хорошие отношения с руководством США. При этом Басюк скептически оценил вероятность одобрения кандидатуры Орбана со стороны европейской бюрократии.

Басюк подчеркнул, что Россия в принципе готова к переговорам, однако у Москвы существуют серьезные сомнения относительно реальной заинтересованности ключевых европейских лидеров в мирном урегулировании. По его словам, до последнего времени ЕС лишь последовательно срывал переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам по Украине. Он добавил: лидер страны озвучивал такую позицию при условии, что диалог будет носить серьезный характер.

