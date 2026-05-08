День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 18:05

Полевая кухня: рецепты войны — от фронтовой каши до блокадного хлеба

Военно-походная кухня Военно-походная кухня Фото: Сергей Баранов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время Великой Отечественной войны еда была не просто частью быта, а вопросом выживания. Солдаты на передовой, жители блокадного Ленинграда, медики и труженики тыла ежедневно сталкивались с нехваткой продуктов. Но даже в тяжелейших условиях люди находили способы готовить горячую пищу и печь хлеб. Сегодня многие рецепты военно-полевой кухни воспринимаются как часть исторической памяти о войне.

Интерес к теме не случаен. Современных читателей по-прежнему волнует, чем кормили солдат в Великую Отечественную, как работали полевые кухни и из чего готовили знаменитую фронтовую кашу. В нашей статье поделились рецептами, рассказали, из чего состояли 125 г блокадного хлеба и почему фронтовая каша была такой сытной.

Как менялся солдатский паек в годы Великой Отечественной войны

В начале войны нормы питания для красноармейцев были довольно высокими по меркам военного времени. По норме № 1 войскового пайка суточный рацион, например, стрелковой роты насчитывал около 3450 килокалорий. Бойцу полагалось 800 г хлеба летом и 900 г зимой, полкило картофеля и других овощей, 170 г круп, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров и 35 г сахара. Однако на практике эти цифры часто оставались лишь на бумаге, особенно в 1941 году.

История знает немало примеров, когда работники военной полевой кухни буквально спасали подразделения. Полевая кухня КП-2 и другие мобильные установки позволяли готовить супы, каши и кипяток прямо у линии фронта. Часто пищу доставляли под обстрелами.

С началом войны снабжение ухудшилось — было потеряно более семи тысяч полевых кухонь, а враг постоянно угрожал тыловым коммуникациям. Тем не менее к 1943 году снабжение вновь вошло в положенную по документам колею.

Когда сегодня ветераны рассказывают, чем кормили солдат в Великую Отечественную, чаще всего вспоминают кашу, хлеб, тушенку и чай. Но рацион сильно зависел от участка фронта, времени года и возможностей снабжения. Например, летчикам мяса полагалось 350 г, а в качестве особой поддержки — по 100 г коньяка.

Отдельной частью армейского быта был сухой паек (в армии СССР и России он используется и в невоенное время). Однако в военные годы он выглядел намного скромнее современных наборов: сухари, консервы, концентраты, иногда кусок сахара или чай. Главная задача такого пайка заключалась в том, чтобы солдат мог быстро перекусить в походных условиях.

Выпечка хлеба в полевых условиях для бойцов Выпечка хлеба в полевых условиях для бойцов Фото: Марк Марков-Гринберг/РИА Новости

Рецепт фронтовой каши: гречка или пшено с тушенкой и луком

Одним из самых известных блюд войны остается фронтовая каша. Ее готовили в больших котлах на полевых кухнях, а состав зависел от наличия продуктов. Чаще всего использовали гречку или пшено.

Классический рецепт фронтовой каши из гречки с тушенкой был довольно простым. В кипящую воду засыпали крупу, добавляли соль, жареный лук и тушенку. Иногда вместо тушеного мяса использовали сало или остатки консервов. Несмотря на простоту, такая каша получалась сытной и хорошо согревала в холодную погоду.

  • Приводим подробный рецепт фронтовой каши. Продукты: 300–400 г гречки (около 2 стаканов), 1 банка (300–350 г) мясной тушенки, 3–4 средние луковицы, 3–4 стакана воды, соль, перец, лавровый лист по вкусу, немного сала или масла для жарки лука.

  • Лук нарезаем и обжариваем на сале или растительном масле до золотистого цвета. Добавляем к луку тушенку (вместе с жиром) и слегка прогреваем. В котелок (кастрюлю) засыпаем промытую гречку, заливаем водой. Солим и перчим по вкусу, для аромата кладем лавровый лист. Варим на медленном огне до готовности крупы. В конце добавляем лук с тушенкой и даем настояться 5–10 минут.

Интересно, что полевые повара старались разнообразить меню, насколько это было возможно. В кашу могли добавлять морковь, чеснок, сушеную зелень или остатки копченостей.

Сегодня реконструкторы и военно-исторические клубы нередко готовят фронтовую кашу по такому рецепту на памятных мероприятиях ко Дню Победы.

Полевая кухня в партизанском отряде Полевая кухня в партизанском отряде Фото: Евгений Коктыш/РИА Новости

Блокадный хлеб: состав, вес и как его пекли в осажденном Ленинграде

«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», — эти слова знает каждый. Выдававшийся по карточкам, хлеб был чаще всего единственным спасением для сотен тысяч ленинградцев. Несмотря на тяжелые условия, хлебозаводы продолжали работать даже во время бомбежек. Пекари работали в неотапливаемых цехах при свете коптилок, вручную замешивая тесто. Люди долгие часы стояли в очередях на морозе за маленьким куском хлеба, который часто становился единственной пищей на день.

Так какой рецепт был у блокадных 125 граммов? Такой хлеб почти не напоминал привычную буханку. Из-за нехватки муки в тесто добавляли жмых, солод, отруби, целлюлозу и даже пыль, которую сметали со стен хранилищ муки. Иногда доля ржаной муки составляла лишь половину состава, остальным же были несъедобные примеси.

  • Пищевая целлюлоза — 10–15%.

  • Жмых (остатки от выжимки масла) — 10%.

  • Мучная пыль — 2%.

  • Выбойка из мешков — 2%.

  • Хвоя — 1%.

Историки подчеркивают: современный рецепт блокадного хлеба лишь приблизительно воспроизводит те самые 125 граммов. Полностью повторить его невозможно, потому что многое зависело от конкретного периода блокады и доступных ингредиентов.

Сегодня выражение «125 блокадных грамм» воспринимается как напоминание о человеческой стойкости в осажденном городе.

Блокадный хлеб Блокадный хлеб Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Чай из моркови и другие суррогаты, спасавшие бойцов

Когда привычных продуктов не хватало, люди искали замену буквально всему. Вместо кофе заваривали обжареный ячмень, а чай делали из трав, ягод и овощей. Сегодня нас удивляют такие военные находки. Особенно известен чай из моркови, который помогал пережить дефицит. Морковь нарезали тонкими полосками, подсушивали или слегка обжаривали, а затем заваривали кипятком. Напиток получался сладковатым и считался суррогатом чая.

Помимо моркови использовали обжаренный ячмень, рожь, цикорий и корни одуванчика. Вместо сахара иногда использовали белую свеклу: ее долго варили, пока вода не превращалась в густой сладкий сироп. Такие находчивые решения помогали бойцам согреться и получить хоть какую-то порцию глюкозы. Витаминные отвары из хвои сосны и ели также были обязательными — они спасали армию от цинги, когда овощи достать было невозможно.

Находчивость полевых поваров: «каши из топора» и другие легенды

Фронтовые повара пользовались огромным уважением у солдат. От их умения зависело не только настроение бойцов, но и физическое состояние подразделения. Именно поэтому рассказы о каше из топора и находчивости поваров появились еще во время войны и быстро стали частью солдатского фольклора.

А еще повар на войне — это не просто человек с половником. Это мастер маскировки, ведь дым от кухни мог выдать расположение части. Это солдат, готовый вступить в бой, защищая свой котел. Известен случай, когда повар Иван Середа с помощью одного только топора и карабина пленил немецкий танк, просто запрыгнув на него и загнув ствол пулемета обухом топора, пока танкисты сидели внутри.

Но чаще находчивость поваров проявлялась в умении сварить обед буквально «из ничего». Каша из топора — это любая сытная фронтовая еда. Если обоз отставал, повара собирали грибы, ягоды, использовали крапиву, лебеду и щавель. В ход шли кости, которые вываривались часами для получения наваристого бульона.

Историки отмечают, что рассказы о каше из топора и невероятной находчивости поваров нередко основаны на реальных эпизодах. В условиях нехватки продуктов приходилось проявлять смекалку ежедневно.

Советские солдаты обедают в перерыве между боями в одном из районов Сталинграда Советские солдаты обедают в перерыве между боями в одном из районов Сталинграда Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости

Современный армейский сухпаек: что входит и чем отличается от военного

Если сравнить, как выглядел сухой паек в армии СССР и России в разные годы, прогресс очевиден. Во время Великой Отечественной сухпаек состоял из сухарей, банки консервов, сала или колбасы, сахара и чая. Все это упаковывалось в простые холщовые мешки. В 2026 году индивидуальный рацион питания (ИРП) — это куда более высокотехнологичный продукт.

Современный сухой паек в армии СССР и России прошел путь от простых жестяных банок до герметичных реторт-пакетов, которые легче и прочнее. Сейчас в стандартный ИРП-7 входит следующее:

  • три основных блюда (например, говядина с овощами, каша, гуляш);

  • паштеты, шпик, овощная икра;

  • галеты из пшеничной муки;

  • фруктовые палочки, повидло, шоколад;

  • растворимые напитки, сливки, кофе;

  • портативный разогреватель, спички, салфетки и обеззараживатель воды.

Главное отличие в том, что современный рацион сбалансирован по белкам, жирам и углеводам (БЖУ) и рассчитан на 3500–4500 килокалорий в сутки, в зависимости от интенсивности нагрузок. Но база осталась прежней: каша и мясо — основа силы русского воина.

Сухой паек военнослужащих Вооруженных сил РФ Сухой паек военнослужащих Вооруженных сил РФ Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рецепты военно-полевой кухни для современной реконструкции

Сегодня интерес к фронтовой кухне сохраняется не только у историков. На фестивалях и памятных мероприятиях готовят солдатскую кашу, пекут хлеб и заваривают травяной чай по старым рецептам.

Для домашней реконструкции обычно используют простые продукты: гречку, тушенку, лук, морковь и черный хлеб. Важно понимать, что такие блюда — не развлечение, а часть памяти о людях, переживших войну. Чтобы понять, чем кормили солдат в Великую Отечественную войну, попробуйте приготовить полевой кулеш — еще одну версию фронтовой каши.

Возьмите 500 г пшена, тщательно промойте. Обжарьте 200 г соленого сала (шпика) с двумя крупными луковицами. Добавьте 5–6 нарезанных картофелин, залейте все водой (около 2,5 л). Когда картофель наполовину сварится, всыпьте пшено. Варите до загустения, в самом конце добавьте банку качественной тушенки и много черного перца.

Полевая кухня давно стала символом стойкости, взаимопомощи и умения выживать в самых тяжелых обстоятельствах. И даже простая тарелка фронтовой каши сегодня напоминает о цене Победы лучше многих учебников истории.

Где получить георгиевскую ленточку в 2026 году, читайте на нашем сайте.

рецепты
Великая Отечественная война
История
войны
еда
блокада Ленинграда
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.