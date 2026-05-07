Георгиевская ленточка — 2026: где получить, как носить, куда нельзя крепить

Совсем скоро 9 Мая, а значит, на улицах городов снова появится один из важнейших символов Великой Победы — георгиевская ленточка. Чтобы почтить память, важно не только получить ее, но и понимать правила обращения с этим знаком воинской славы. В нашем материале читайте, кто и где именно раздает георгиевские ленточки, откуда вообще пошла традиция использовать оранжевый и черный цвета в их оформлении и что категорически запрещено делать с символом Победы.

Где и когда раздают ленточки: школы, администрации, волонтеры

Традиционную акцию «Георгиевская ленточка» в 2026 году запустили 22 апреля. В этот раз она охватила все субъекты Российской федерации и более чем 30 стран мира.

Но где же и у кого получить георгиевскую ленточку в 2026 году? Волонтеры будут работать не только в крупных административных центрах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие), но и во всех районах страны — вплоть до малых деревень и отдаленных поселков. Получить ленточку можно у волонтеров на центральных улицах городов и деревень, у мемориалов воинской славы и Вечного огня, а также в общественных местах: парках, скверах, торговых центрах и государственных учреждениях (школы, администрации, библиотеки).

Отыскать ближайшую точку раздачи проще всего на тематической карте на портале «Волонтеры Победы». Там же можно узнать о работе пунктов выдачи у храмов, а также в российских культурных центрах за рубежом, чтобы каждый человек в любой точке мира мог присоединиться к акции.

Активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздают георгиевские ленточки в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Волонтеры в узнаваемой синей форме организуют основные точки выдачи. В Москве волонтеры проводят раздачи ленточек с 22 апреля до 8 мая на трех крупных вокзалах: Ярославском, Белорусском, и Павелецком. Кроме того, символ памяти распространяют через многофункциональные центры (МФЦ), отделения почты. Получить ленточку также можно в некоторых сетевых магазинах и аптеках.

Напоминаем: в 2026 году акция «Георгиевская ленточка» проходит не только на улицах, но и в школах, колледжах, вузах, администрациях. Ученикам и сотрудникам их вручают на линейках, уроках мужества, встречах с ветеранами. И главное — эти ленточки всегда и везде раздают бесплатно. Это символ памяти, а не товар. Если увидите, что ленточку продают, знайте, это нарушение. Не покупайте. Сообщите волонтерам или в полицию.

Правила ношения: на груди, у сердца — не ниже пояса

За годы проведения акции сложился определенный этикет, который в 2026 году стал обязательным стандартом. Основные правила ношения георгиевской ленты перечисляем ниже.

Главное правило: носите георгиевскую ленту на груди, с левой стороны, ближе к сердцу. Это символ памяти, а не аксессуар. Крепить ее можно на лацкан пиджака, на воротник куртки, на блузку. Можно сделать брошь или бант, но тоже на левой стороне груди.

Многие интересуются, как правильно прикрепить ленточку, чтобы она не выглядела небрежно. Советуем использовать небольшую английскую булавку, скрытую под тканью. Допускается ношение ленты на плече или предплечье, если это предусмотрено форменной одеждой, однако классический вариант у сердца остается приоритетным.

Активист Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с листовкой во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Правила ношения георгиевской ленты регламентируют ее состояния: символ должен быть чистым, отглаженным и целым. Если ткань растрепалась или выгорела на солнце, лучше заменить ее на новую.

Мало кто знает, но георгиевская лента — это не просто народный символ. Законодательство приравнивает ее к официальным символам воинской славы России. На практике это означает, что к ней следует относиться чрезвычайно внимательно.

Публичное пренебрежение принятыми правилами ношения георгиевской ленты влечет за собой серьезные последствия. Наказание — вплоть до административной или уголовной ответственности. А еще в России нельзя использовать символ памяти в рекламе или оформлении каких-либо товаров.

Куда категорически нельзя крепить ленту: сумки, рюкзаки, антенны машин, обувь

С момента принятия закона в конце 2022 года статус черно-оранжевой ленты существенно изменился. Теперь это не просто сувенир, а юридически защищенный символ. Поэтому вопрос о том, куда нельзя крепить георгиевскую ленту, перестал быть дискуссионным.

Георгиевскую ленту категорически запрещено использовать как шнурки, подвязки для волос или вешать на ремень. Также нельзя крепить ее на обувь. Любое размещение символа ниже уровня пояса считается недопустимым и оскорбительным.

Категорически запрещено крепить георгиевскую ленту на сумки, рюкзаки, портфели, кошельки, дамские клатчи. Эти аксессуары часто соприкасаются с пыльными поверхностями, асфальтом, одеждой, их трут, они пачкаются. Лента на них быстро деформируется, рвется и выцветает.

Где раздают георгиевские ленточки Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Особенно внимательными стоит быть автовладельцам. Еще не так давно было популярно привязывать ленты к антеннам, дворникам или зеркалам машин. В 2026 году волонтеры, которые организуют раздачи ленточек 9 мая, активно ведут разъяснительную работу: на внешних деталях автомобиля лента моментально становится грязной под воздействием пыли и выхлопных газов. Если вы хотите почтить память в дороге, лучше аккуратно разместить символ внутри салона — на приборной панели или солнцезащитном козырьке.

Внимание! Знание того, куда нельзя крепить георгиевскую ленту, поможет избежать неприятных ситуаций с правоохранительными органами. Статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» предусматривает суровые наказания за публичное осквернение символов воинской славы — от крупных штрафов до реальных сроков заключения. Помните: уважение начинается с аккуратности.

Как красиво и правильно завязать ленточку

Нет строгих правил, как именно завязывать ленту. Но есть несколько способов, которые смотрятся аккуратно и красиво. Чаще всего люди выбирают петельку. Для этого нужно взять ленточку длиной около 25–30 сантиметров, сложить ее так, чтобы один конец был чуть короче другого, и заколоть в месте пересечения булавкой.

Если же вы встретитесь с волонтерами раздачи ленточек 9 мая, они могут показать вам и более сложные варианты, например бант. Бант выглядит торжественно и отлично подходит для официальных мероприятий. Чтобы его сделать, ленту складывают в несколько слоев и перетягивают посередине ниткой или узкой черной тесьмой. Важно, чтобы концы были аккуратно подрезаны (лучше под углом 45 градусов) и при необходимости слегка оплавлены огнем, чтобы нитки не сыпались. Опрятный вид вашего символа — это первое, на что обращают внимание окружающие.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Нахимова в Севастополе в День Победы Фото: Анна Садовникова/РИА Новости

Что означают цвета георгиевской ленты

История этого символа уходит корнями в XVIII век. При Екатерине Великой в 1769 году появился орден в честь святого Георгия Победоносца — высочайшая награда Российской империи для особо отличившихся представителей офицерского состава. Цвета ее ленты — черный и оранжевый — олицетворяют дым и огонь, неизменных спутников любого сражения. Согласно другой трактовке, эта гамма повторяет цвета государственного герба Российской империи, где черный двуглавый орел изображен на золотом фоне.

В советский период эти же цвета унаследовали другие награды: с 1942 года — гвардейская лента (для гвардейских частей), с 1943 года — орден Славы (солдатская награда).

Так что сегодня, когда мы проводим акцию «Георгиевская ленточка», мы отдаем дань уважения всем защитникам Отечества — и солдатам Бородинского сражения, и героям Брусиловского прорыва, и ветеранам Второй мировой войны.

Если вы еще не успели обзавестись этим атрибутом праздника, посмотрите, где получить георгиевскую ленточку в 2026 году. Главное помните, что это символ памяти, поэтому относиться к ней стоит с уважением.

