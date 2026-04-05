«Еще один позор»: США обвинили в атаке на собственного пилота в Иране Tasnim: США бомбят районы Ирана, где может находиться потерявшийся пилот F-15

Американские военные развернули настоящую охоту на собственного летчика, пишет агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник. По его данным, истребители США начали бомбардировку районов Ирана, где предположительно может находиться пилот сбитого ранее F-15.

Вашингтон потерял надежду найти летчика живым и решил действовать радикально, считают журналисты. Теперь цель — не спасти, а ликвидировать, говорится в статье.

Сегодня вечером несколько американских истребителей бомбили некоторые районы в уезде Кегилуэе провинции Кегилуэе и Бойерахмад, так как считали, что их пилот находится в этом районе, — рассказал собеседник агентства.

Источник не стал подтверждать, удалось ли иранским военным захватить пилота. Однако он подчеркнул: эта история станет «еще одним позором для американцев из-за сокрытия правды».

Ранее The Daily Telegraph предположила, что дальнейшая судьба пропавшего в Иране второго пилота сбитого американского истребителя F-15E может задать направление конфликту на Ближнем Востоке. Если Иран покажет кадры со взятым в плен пилотом американских ВВС, Конгресс США и американская общественность начнут активно давить на президента США Дональда Трампа, требуя прекращения боевых действий ради освобождения бойца. Если же поисковая операция ВС США увенчается успехом, то глава Штатов может продолжить операцию против Ирана и, возможно, пойти на ее расширение.