Стало известно, сколько можно «получить» от соседей за работу «стиралки» Юрист Овсепян: за работу стиральной машины ночью грозит штраф до 5 тыс. рублей

Жители многоквартирных домов рискуют получить административное наказание за использование стиральной машины в ночное время. Шум и вибрация работающего агрегата могут нарушить покой соседей, размер штрафа зависит от региона и достигает 5 тыс. рублей, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.

За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 тыс. рублей. Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения, — сказал Овсепян.

В Санкт-Петербурге наказание значительно строже. Штраф для граждан может достигать 5 тыс. рублей. Это один из самых высоких показателей в стране.

Проблема возникает не столько из-за самого звука, сколько из-за вибрации. Она передается по перекрытиям, трубам и стенам дома. В ночное время такой шум особенно хорошо слышен соседям снизу или за стеной. Уровень шума при отжиме может достигать около 70 дБ, что превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений.

Ранее сообщалось, что неправильное размещение мангала на даче может обернуться штрафом от 5 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма вырастает до 10–20 тыс. Если по вине владельца возникнет пожар, который повредит чужое имущество или причинит вред здоровью, штраф достигнет 40–50 тыс. рублей.