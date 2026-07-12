Перестала покупать магазинные закуски — делаю рулет из лаваша с сыром и зеленью за 30 минут. Нежный, ароматный и без хлопот

Перестала покупать магазинные закуски — делаю рулет из лаваша с сыром и зеленью за 30 минут. Нежный, ароматный и без хлопот

Беру тонкий лаваш, мягкий сыр, сметану, чеснок и зелень — смешиваю сыр с чесноком и зеленью, распределяю по лавашу, сворачиваю рулетом и убираю в холодильник на 30 минут.

Получается обалденная вкуснятина: лаваш нежный, с хрустящей корочкой, а внутри — кремовая сырная начинка с чесночным ароматом и свежей зеленью — идеально как закуска к обеду, на праздничный стол или просто к чаю. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой закуски без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г мягкого сыра (или плавленых сырков), 2 ст. ложки сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа и петрушки, соль и перец по вкусу. Сыр разомните, добавьте сметану, измельченный чеснок и рубленую зелень, посолите и поперчите. Лаваши сложите друг на друга, распределите начинку, сверните плотным рулетом. Уберите в холодильник на 30 минут. Нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет — даже те, кто не любит сыр, просили добавки! Он получается нежным и ароматным. Кстати, вместо укропа можно взять базилик.