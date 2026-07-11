Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 17:00

Вместо скучных пирожков — рулет с мясной начинкой на заварном тесте. Вкуснее, сытнее и без лишней возни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кипяток, муку и мясо — и за час готовлю нежный рулет с сытной начинкой, который тает во рту и вкуснее любых пирожков. Все просто: замешиваю заварное тесто на кипятке, раскатываю, выкладываю начинку из мяса, лука и картофеля, сворачиваю рулетом и запекаю до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: рулет с хрустящей корочкой снаружи и сочной, ароматной начинкой внутри — идеально на обед, ужин или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кипятка, 1 ч. ложка соли, 550 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка разрыхлителя; для начинки — 400 г мяса, 2 луковицы, 2 картофелины, соль и специи по вкусу. Замесите тесто, дайте отдохнуть. Мясо, картофель и лук нарежьте мелкими кубиками, посолите и поперчите. Тесто разделите на 2 части, раскатайте, смажьте маслом, выложите начинку, сверните рулетом. Смажьте желтком с молоком, выпекайте при 180°C 40 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет — даже те, кто не любит мясо, просили добавки! Тесто нежное, начинка сочная. Кстати, вместо мяса можно взять курицу или грибы. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение
Общество
Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение
Самый нежный картофель не надо чистить! 3 быстрых ужина из беби-картофеля
Семья и жизнь
Самый нежный картофель не надо чистить! 3 быстрых ужина из беби-картофеля
Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное
Общество
Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное
Никаких больше голубцов и долмы — вместо них делаю мангольд. Вкус средиземноморья в каждом конвертике
Общество
Никаких больше голубцов и долмы — вместо них делаю мангольд. Вкус средиземноморья в каждом конвертике
Яблоки больше не лежат без дела: заливной рулет — рецепт, где не нужно раскатывать тесто
Общество
Яблоки больше не лежат без дела: заливной рулет — рецепт, где не нужно раскатывать тесто
рецепты
мясо
рулеты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Осло обвинили в демилитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.