Вместо скучных пирожков — рулет с мясной начинкой на заварном тесте. Вкуснее, сытнее и без лишней возни

Вместо скучных пирожков — рулет с мясной начинкой на заварном тесте. Вкуснее, сытнее и без лишней возни

Беру кипяток, муку и мясо — и за час готовлю нежный рулет с сытной начинкой, который тает во рту и вкуснее любых пирожков. Все просто: замешиваю заварное тесто на кипятке, раскатываю, выкладываю начинку из мяса, лука и картофеля, сворачиваю рулетом и запекаю до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: рулет с хрустящей корочкой снаружи и сочной, ароматной начинкой внутри — идеально на обед, ужин или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кипятка, 1 ч. ложка соли, 550 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка разрыхлителя; для начинки — 400 г мяса, 2 луковицы, 2 картофелины, соль и специи по вкусу. Замесите тесто, дайте отдохнуть. Мясо, картофель и лук нарежьте мелкими кубиками, посолите и поперчите. Тесто разделите на 2 части, раскатайте, смажьте маслом, выложите начинку, сверните рулетом. Смажьте желтком с молоком, выпекайте при 180°C 40 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет — даже те, кто не любит мясо, просили добавки! Тесто нежное, начинка сочная. Кстати, вместо мяса можно взять курицу или грибы. Находка, а не рецепт!