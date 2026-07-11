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11 июля 2026 в 13:01

Никаких больше голубцов и долмы — вместо них делаю мангольд. Вкус средиземноморья в каждом конвертике

Фото: D-NEWS.ru
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Ищешь замену классическим голубцам? Я покажу, как сделать сочные конвертики из мангольда с сырной шапкой. Пальчики оближешь.

Ингредиенты

Мангольд — 16 шт., ягнятина — 300 г, кускус — 8 ст. л., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, петрушка — 4 веточки, эстрагон — 4 веточки, яйцо куриное — 2 шт., сыр твердый — 100 г, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 50 мл, мука пшеничная — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала бланширую листья мангольда в кипятке пару минут — так они становятся мягкими и не рвутся при сворачивании. Тем временем рублю ножом отварную ягнятину, лук и чеснок, обжариваю на растительном масле. Самое интересное — смешиваю мясо с кускусом, зеленью, солю, перчу и прогреваю на сковороде. Для соуса тру сыр, крошу вареные яйца, добавляю муку и растопленное масло — получается густая ароматная масса.

На каждый лист выкладываю ложку начинки, сворачиваю конвертиком, плотно укладываю в форму и заливаю соусом. Отправляю в духовку при 220 °C на 30 минут — и готово: мясо в нежной оболочке под сырной корочкой улетает со стола первым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Начинка из кускуса и мяса получается рассыпчатой, но не сухой, а листья мангольда не рвутся при сворачивании. Самое вкусное — это сырная шапочка сверху, которая карамелизуется в духовке.

Проверено редакцией
Общество
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еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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