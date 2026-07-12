Европа продолжит оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока она «не закончится», предположил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». По его словам, после Украины в «эту очередь» поставят другие европейские страны, включая Польшу и Румынию.
Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится, — заявил Мирошник.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 13 июля внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. По словам депутата Ярослава Железняка, сроки будут продлены в очередной раз на 90 дней.
До этого стало известно об очередной атаке украинских БПЛА на Крым. В результате инцидента скончался мирный житель из Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.