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12 июля 2026 в 10:17

В МИД РФ ответили, когда Европа прекратит военную помощь Украине

Мирошник: Европа продолжит снабжать Украину оружием, пока она «не закончится»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Европа продолжит оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока она «не закончится», предположил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». По его словам, после Украины в «эту очередь» поставят другие европейские страны, включая Польшу и Румынию.

Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится, — заявил Мирошник.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 13 июля внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. По словам депутата Ярослава Железняка, сроки будут продлены в очередной раз на 90 дней.

До этого стало известно об очередной атаке украинских БПЛА на Крым. В результате инцидента скончался мирный житель из Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

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