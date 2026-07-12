В МИД РФ ответили, когда Европа прекратит военную помощь Украине Мирошник: Европа продолжит снабжать Украину оружием, пока она «не закончится»

Европа продолжит оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока она «не закончится», предположил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». По его словам, после Украины в «эту очередь» поставят другие европейские страны, включая Польшу и Румынию.

Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится, — заявил Мирошник.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 13 июля внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. По словам депутата Ярослава Железняка, сроки будут продлены в очередной раз на 90 дней.

До этого стало известно об очередной атаке украинских БПЛА на Крым. В результате инцидента скончался мирный житель из Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.