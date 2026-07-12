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12 июля 2026 в 09:52

Депутат Рады поделился инсайдом о мобилизации на Украине

Верховная рада продлит мобилизацию на Украине еще на 90 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По словам народного избранника, сроки будут продлены в очередной раз на 90 дней.

Завтра <…> [Зеленский] внесет в Раду [законопроекты о] продлении военного положения и всеобщей мобилизации, — написал он.

Железняк предположил, что Верховная рада утвердит эти документы 14 или 15 июля. Он также обратил внимание, что нынешний созыв голосует по подобным вопросам уже в двадцатый раз.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко заявил, что в последние месяцы темпы призыва в украинскую армию существенно упали после того, как власти анонсировали изменения в системе мобилизации. По его словам, граждане перестали обращаться в военкоматы в ожидании новых правил.

Кроме того, советница офиса президента Украины Виктория Страхова предложила лишать бронирования от мобилизации руководителей предприятий, которые не соблюдают минуту молчания в память о погибших. По ее мнению, это наказание должно касаться даже тех сотрудников, которые трудятся на стратегически важных объектах.

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Владимир Зеленский
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