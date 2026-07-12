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12 июля 2026 в 10:09

«Некоторое непонимание»: политолог оценил последние шаги США

Политолог Свириденко: последние шаги США не ведут к улучшению отношений с РФ

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Намерения по предоставлению Украине ракет для системы Patriot, а также общая риторика неприемлемы для России, заявил ТАСС исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко. Эксперт считает, что подобные заявления не способствуют урегулированию противостояния или улучшению экономических связей.

Когда идут разговоры об экономическом сотрудничестве США с Россией, в целом ожидали, конечно, большего и более быстрого движения к достижению понимания по ключевому вопросу — по конфликту. Но сейчас, что слышно и из заявлений нашего внешнеполитического ведомства, есть некоторое непонимание и разочарование в той риторике, которая не может считаться уместной с российской точки зрения ни в каком формате, — сказал он.

Свириденко отметил, что для России заявления об атаках на инфраструктуру в качестве инструмента давления не будут иметь веса. Он подчеркнул, что Россия — суверенное и крупное государство, а также одна из стран — основательниц ООН, поэтому подобная риторика не может стать основой для переговоров.

Ранее группа сенаторов Конгресса США — Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм — заявила, что достигла договоренности с администрацией президента Дональда Трампа о продвижении законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России. Документ предусматривает введение вторичных санкций против торговых партнеров России.

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