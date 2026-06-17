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17 июня 2026 в 07:17

«Перед лицом неприятной реальности»: Пашинян оказался в ловушке из-за РФ

Strategic Culture: Пашинян оказался в ловушке из-за дистанцирования от России

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на отход от России не принес ему желаемых результатов и завел лидера в сложную политическую ситуацию, пишет издание Strategic Culture. Автор подчеркивает, что для армянского премьера время работает против него, а национальные интересы страны стали заложниками неверного выбора.

В материале сказано, что Пашинян активно работал над укреплением связей с Европейским союзом и другими структурами Запада. В частности, он рассчитывал, что Запад в конце концов заменит Россию в роли главного партнера Армении. Однако политик столкнулся с суровой правдой: дистанцирование от Москвы не дало ожидаемых стратегических преимуществ. При этом сближение с западными государствами не обеспечило страну конкретными гарантиями безопасности.

Однако Пашинян оказался перед лицом неприятной реальности: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности, — сказано в публикации.

Армения входит в период большой политической неопределенности. Премьер-министр сохраняет власть, но его возможности для маневра очень быстро уменьшаются. Чем дольше Пашинян останется в этой ситуации, тем сложнее Армении будет защищать свои главные интересы, сказано в материале.

Ранее Пашинян направил президенту США Дональду Трампу поздравление с днем рождения, выразив надежду на расширение сотрудничества с американской администрацией. По словам армянского премьера, сильное руководство и смелое видение американского президента продолжают делать Америку снова великой.

Россия
Никол Пашинян
Армения
Запад
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