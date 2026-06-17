ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА Собянин сообщил о ликвидации шести летевших на Москву украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

До этого администрация Анапы сообщила, что на территории города-курорта объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с поступившим предупреждением в городе была объявлена воздушная тревога.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.