В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация города-курорта в мессенджере МАКС. В связи с поступившим предупреждением в городе была объявлена воздушная тревога.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках, — говорится в сообщении администрации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО города уничтожили два беспилотника. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.

До этого Собянин писал, что силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили 10 беспилотников, которые летели в сторону в Москвы. Он также говорил, что один из беспилотников, атаковавших столицу, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Тогда же глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.