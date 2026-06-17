Раскрыто число жертв и пострадавших при землетрясении в Индонезии

Раскрыто число жертв и пострадавших при землетрясении в Индонезии AP: один человек погиб и 38 пострадали из-за землетрясения 6,7 балла в Индонезии

В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 6,7 погиб как минимум один человек, 38 получили ранения, пишет Associated Press со ссылкой на местные власти. По предварительным данным, эвакуированы 312 человек. Стихия повредила 67 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Толчки вынудили жителей города Палу на острове Сулавеси покинуть дома и выбежать на открытые пространства. Несколько больниц эвакуировали пациентов — людей с капельницами выводили на улицу.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло у побережья Индонезии рано утром 16 июня. По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра, магнитуда подземных толчков достигала 6,7. Его эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на северо-западе Азербайджана. Подземные толчки ощутили жители Гейгельского, Агдамского, а также Губинского районов страны.