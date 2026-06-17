Украинскую армию обвинили в уничтожении села и заповедного леса РИА Новости: солдаты ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

Украина почти полностью уничтожила село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости, передал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник слова местного жителя. По его данным, которые приводит РИА Новости, сначала удары были нанесены по пекарне, школе и сельсовету, после чего ВСУ атаковали жилые дома. Источник уточнил, что лес вокруг населенного пункта почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских БПЛА.

Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет, — отметил он.

Ранее рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль сообщил, что командование ВСУ обещало солдатам отпуск за пленение военнослужащих ВС РФ. По его словам, в учебном центре обучались женщины, которые проходили обучение наравне с мужчинами.

Также сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.