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17 июня 2026 в 07:04

Украинскую армию обвинили в уничтожении села и заповедного леса

РИА Новости: солдаты ВСУ сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украина почти полностью уничтожила село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости, передал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник слова местного жителя. По его данным, которые приводит РИА Новости, сначала удары были нанесены по пекарне, школе и сельсовету, после чего ВСУ атаковали жилые дома. Источник уточнил, что лес вокруг населенного пункта почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских БПЛА.

Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет, — отметил он.

Ранее рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль сообщил, что командование ВСУ обещало солдатам отпуск за пленение военнослужащих ВС РФ. По его словам, в учебном центре обучались женщины, которые проходили обучение наравне с мужчинами.

Также сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

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