Появились новые подробности о российской вакцине от рака Скворцова: мРНК-вакцина «Онкорна» может применяться на ранних стадиях терапии

Российская мРНК-вакцина «Онкорна», предназначенная для терапии колоректального рака, может применяться уже на более ранней стадии лечения, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. Речь идет о расширении возможностей назначения препарата при наличии подтвержденных клинических показаний.

Если говорить про «Онкорну», то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — заявила Скворцова.

Ранее британские ученые сообщили о результатах испытаний нового противоопухолевого препарата, который показал эффективность сразу при нескольких распространенных видах рака. Лекарство протестировано на пациентах с опухолями мочевого пузыря, шейки матки, кишечника, легких, печени, а также головы и шеи.

До этого стало известно, что экспериментальная терапия на основе антител продемонстрировала высокую эффективность при лечении некоторых видов онкологических заболеваний у пациентов с запущенными формами рака. Речь шла о международном исследовании, которое проводилось в 11 странах.