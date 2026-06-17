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17 июня 2026 в 06:45

Появились новые подробности о российской вакцине от рака

Скворцова: мРНК-вакцина «Онкорна» может применяться на ранних стадиях терапии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская мРНК-вакцина «Онкорна», предназначенная для терапии колоректального рака, может применяться уже на более ранней стадии лечения, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. Речь идет о расширении возможностей назначения препарата при наличии подтвержденных клинических показаний.

Если говорить про «Онкорну», то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — заявила Скворцова.

Ранее британские ученые сообщили о результатах испытаний нового противоопухолевого препарата, который показал эффективность сразу при нескольких распространенных видах рака. Лекарство протестировано на пациентах с опухолями мочевого пузыря, шейки матки, кишечника, легких, печени, а также головы и шеи.

До этого стало известно, что экспериментальная терапия на основе антител продемонстрировала высокую эффективность при лечении некоторых видов онкологических заболеваний у пациентов с запущенными формами рака. Речь шла о международном исследовании, которое проводилось в 11 странах.

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