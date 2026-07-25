Просто добавляю зелень в кипяченую воду: зеленый холодник — летний обед или ужин в жару

Просто добавляю зелень в кипяченую воду: зеленый холодник — летний обед или ужин в жару

Зеленый холодник — идеальный суп для летней жары. Он готовится без плиты, из свежей зелени, щавеля, вареных яиц, огурцов и кипяченой воды. Все максимально просто.

Возьмите 2 литра кипяченой холодной воды, 2 пучка щавеля, 1 пучок укропа, 1 пучок петрушки, 3–4 вареных яйца, 6 огурцов, соль, перец. Тщательно вымойте и мелко нарежьте всю зелень, щавель нашинкуйте полосками, яйца покрошите, огурцы нарежьте кубиком. Смешайте все в большой кастрюле, залейте холодной водой, посолите, добавьте специи, размешайте и уберите в холодильник на 2 часа — за это время вкусы соединятся, а суп приобретет насыщенный зеленый цвет.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить зеленый холодник. Блюдо получилось очень освежающим, но особенно вкусно его есть со сметаной, а также вприкуску с жареной или отварной картошкой.

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