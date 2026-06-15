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15 июня 2026 в 11:25

Летний сырный суп с фаршем и зеленью: без бульона, варим на воде — получается сытно, нежно и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Когда на улице жарко, тяжелые наваристые супы уже не хочется. Этот вариант получается легким, но при этом достаточно сытным благодаря фаршу и сыру. Готовится он на обычной воде, без долгой варки бульона, а плавленый сыр делает вкус сливочным и насыщенным.

Особую свежесть супу добавляет большой пучок зелени. Она отлично сочетается с сыром и мясом, делая блюдо более летним и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: фарш мясной — 400 г, картофель — 300 г, морковь — 150 г, лук репчатый — 100 г, плавленый сыр — 200 г, твердый сыр — 50 г, вода — 1,5 л, сметана — 2 ст. л., укроп — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, зеленый лук — 4–5 перьев, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте фарш до изменения цвета, разбивая его лопаткой на небольшие кусочки.

Добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Готовьте 5–7 минут до мягкости овощей.

Картофель нарежьте небольшими кубиками и отправьте в кастрюлю. Влейте горячую воду, доведите до кипения и варите около 15 минут до готовности картофеля.

Добавьте плавленый сыр и перемешивайте до полного растворения. Затем всыпьте натертый твердый сыр и положите сметану.

Посолите, поперчите по вкусу и прогрейте суп еще 2–3 минуты.

В самом конце добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот суп за то, что он готовится практически так же быстро, как обычный картофельный. Летом особенно нравится добавлять сразу несколько видов зелени — укроп, петрушку и зеленый лук.

Проверено редакцией
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