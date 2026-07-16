Экс-начальника сумской и харьковской полиции ликвидировали ТАСС: бывший начальник сумской и харьковской полиции Чиж убит в Полтаве

В Полтаве убит бывший начальник полиции Сумской и Харьковской областей Сергей Чиж, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, речь идет о преднамеренном убийстве, организованном сотрудниками СБУ, тогда как местные полицейские официально заявляют о самоубийстве.

В Полтаве был убит бывший начальник сумской и харьковской полиции Сергей Чиж (15.12.1982 г.р). Обстоятельства происшествия и источники местных журналистов говорят о том, что было преднамеренное убийство, организованное сотрудниками СБУ, — сказал источник.

По данным силовых структур, Чиж обладал ненужной СБУ информацией о незаконном обороте вооружения и его перепродаже в страны ЕС. Отмечается, что в последнее время экс-полицейский злоупотреблял алкоголем.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Павлограде Днепропетровской области ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности СБУ майор Владислав Письменный. По данным украинских источников, он участвовал в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе. Минобороны России данную информацию не комментировало.