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16 июля 2026 в 19:39

Британский суд отправил за решетку двух подростков-хакеров

В Британии двух хакеров-подросткам приговорили к пяти годам тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Королевский суд Вулиджа вынес приговор двум хакерам по делу о разрушительной кибератаке на государственную компанию Transport for London, сообщает агентство Reuters. Оуэн Флауэрс и Талха Джубейр, совершившие преступление в возрасте 17 и 18 лет, проведут пять с половиной лет в тюрьме.

Злоумышленники атаковали транспортную систему Лондона 31 августа 2024 года, атака велась четыре дня. Подростки тратили на взлом по 16 часов в сутки. Остановить процесс оператор транспорта смог только когда отключил все компьютеры от Сети. В процессе кибератаки молодые люди похитили персональные данные владельцев проездных карт, после чего начали целенаправленно искать среди них имена знаменитостей для взлома их счетов.

Преступников задержали в середине сентября 2024 года, застав их с поличным за попыткой взломать две крупные сети медицинских клиник в США. Находясь под арестом, Флауэрс даже предпринял дерзкую попытку взломать внутренние сайты прокуратуры и следственного изолятора, в котором содержался. По оценкам британских СМИ, ликвидация последствий этой атаки обошлась транспортной компании в 29 млн фунтов стерлингов (3 млрд рублей) и заняла целых три месяца.

Ранее россиянин Денис Обрезко, задержанный на Пхукете по подозрению в хакерстве, предстал перед федеральным окружным судом американского штата Массачусетс. Следствие считает, что российский «хакер мирового класса» участвовал в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

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