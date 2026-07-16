Федоров решил стать президентом Украины: три сценария смены Зеленского

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров обрушился с критикой на президента республики Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. Он открыто заявил, что с таким военным командованием Киеву не стоит ждать успехов в конфликте с РФ. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: внезапная «смелость» бывшего главы МО может быть связана с поддержкой Запада, который озаботился сменой власти на Украине. Грозит ли стране новый майдан и какую выгоду из этого извлечет Россия — в материале NEWS.ru.

Что сказал Федоров

Федоров потерял пост главы МО Украины после отставки правительства: 16 июля стало известно, что в новый состав кабмина его не возьмут. В этот же день бывший министр провел пресс-конференцию, где выступил с критикой в адрес властей и военного командования страны. Политик назвал свое увольнение «ошибкой» и подчеркнул: в окружении Зеленского он был «человеком, который ценил президента больше всех».

«Я никогда его не подводил — не было ни коррупционных скандалов, ни схем», — сказал Федоров.

Он также призвал к отставке главкома Александра Сырского, обвинив его в неудачах ВСУ на фронте, коррупционных схемах и преступлениях среди военных. Федоров обратился напрямую к солдатам и офицерам, сказав, что генерал «задвигает таланты» и не дает им в полной мере раскрыться на службе.

Украинское издание «Страна» отметило, что Федоров фактически «наговорил на мятеж». Напряженность между экс-министром обороны и властями усугубляют еще и акции протеста против его ухода, которые 16 июля прошли в ряде регионов Украины.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что внезапная поддержка Федорова со стороны части населения объяснима: он успел дать людям много обещаний, хотя наверняка понимал, что они невыполнимы.

Михаил Федоров Фото: Global Look Press

«От Федорова при его назначении ожидали многого. Он обещал упорядочить работу территориальных центров комплектования (ТЦК). Понятно, что это невозможно: ВСУ категорически не хватает пушечного мяса, так что они готовы на все ради пополнения запасов. Но ТЦК настолько осточертели народу, что против них бунтуют уже и на западе Украины. Поэтому и увольнения Федорова многие не поняли», — пояснил парламентарий.

Кто стоит за Федоровым

Зеленский подтвердил, что между Федоровым и Сырским есть конфликт, который влияет на эффективность управления войсками. При этом он назвал митинги в украинских городах свободным волеизъявлением народа.

«Даже во время войны со всеми сложностями и ограничениями войны люди могут продемонстрировать свое волеизъявление. Я считаю, что это самое главное. Поэтому я понимаю, слышу и даже отвечаю», — сказал он.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: ни о какой демократии речи не идет. На Украине начинается большой спор за власть, бенефициары которого — вовсе не в Киеве, а в кабинетах Лондона и, возможно, Вашингтона.

«У Федорова наверняка есть связи в том месте, без которого нигде в мире не случаются майданы, — в посольстве США. Это самое простое и очевидное объяснение. Но я не исключаю, что дело обстоит сложней, что прямых связей у Федорова с Вашингтоном нет, а он просто очень надеется, что у Зеленского хватит и других забот и поэтому он не будет слишком на него напирать», — предположил депутат.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что и протесты, и медийная активность Федорова — элементы сложной и хорошо спланированной комбинации.

Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Федоров заключил несколько контрактов с Британией на производство и поставку дронов. В эти дни на Украину совершает визит „почти бывший“ британский премьер Кир Стармер. Вполне понятно, почему Зеленский настолько мягко говорит о протестах. Не будет же он идти в клинч со своими непосредственными кураторами. Я полагаю, что и этот „майдан“ был точно рассчитан по времени под данный визит — чтобы Стармер и британские делегаты в режиме реального времени и на местах занялись менеджментом украинского правительства. Поэтому, кстати, не думаю, что Федоров куда-нибудь из украинской власти исчезнет. Возможно, для него придумают какую-нибудь специальную должность», — полагает политолог.

Он допустил, что Лондон рассматривает вариант с заменой власти в Киеве и выбирает, кто лучше подойдет на эту роль — Федоров или экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный. Бывший глава МО, по словам Громского, уже успел кое-что сделать, чтобы услужить зарубежным кураторам.

«Это эксперименты по реформе ВСУ, обкатка беспилотных технологий и продолжение ударов вглубь России», — перечислил эксперт.

Чем украинский «майдан» выгоден России

Если дело на Украине дойдет до смены власти, то этот процесс может быть реализован по одному из трех сценариев, считает Громский.

«Первый — мягкий, с вмешательством Британии, организацией выборов или иного „мирного“ механизма передачи полномочий. Второй — Федоров останется британским „наместником“, занимая какую-то специальную должность, которая будет предполагать его неподконтрольность Зеленскому и фактическое ручное управление главой киевского режима со стороны Лондона. Но такой вариант я считаю маловероятным — Зеленский этого не позволит. А третий сценарий — военный переворот», — сказал эксперт.

Для России такой вариант наиболее благоприятен, уверен Громский. По словам аналитика, внутренний конфликт на Украине довольно быстро может перерасти в анархию и «махновщину».

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press

«Те самые „талантливые офицеры и генералы“, к которым обратился сейчас Федоров, зададутся вопросом: а если ему так можно, то почему нам нельзя? И тогда на Украине наступит война всех со всеми. Это окончательно может дестабилизировать киевский режим. Но все-таки нужно помнить, что режим этот — марионеточный. А значит, последнее слово всегда будет за западными кураторами», — напомнил политолог.

Вассерман считает восстание военных на Украине вполне возможным. Однако конфликт с Россией, по его мнению, оно не остановит.

«Украинские военные хорошо понимают, что наниматели с Запада дали приказ воевать до последнего украинца. Они могут восстать, просто чтобы выжить. Может статься, что среди успешных восставших будет и кто-то, с кем мы найдем общий язык. Но боюсь, что бо́льшая часть соучастников этого бунта будет опасаться наказания со стороны России за уже совершенные ими военные преступления, поэтому договориться в конечном счете вряд ли удастся», — подчеркнул депутат.

Даже в условиях острого политического конфликта в Киеве Россия должна действовать максимально осторожно, убежден Вассерман.

«Если мы, воспользовавшись этой конфронтацией, ускорим свое наступление, это может подвигнуть тех, кто сейчас грызется между собой в Киеве, к воссоединению. Больше всего способствует дружбе наличие общего врага. Руками Украины против нас воюет все НАТО, и мы должны вести дело так, чтобы Альянс экономически ослабевал. А значит, нам интересно, чтобы это противостояние внутри Украины носило максимально затяжной и масштабный характер», — подытожил собеседник.

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