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16 июля 2026 в 19:38

Центр Дубая содрогнулся от взрывов

Очевидцы сообщили о взрывах в центральных районах Дубая

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В центре Дубая слышны взрывы, пишет The Times of Israel со ссылкой на очевидцев. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

По словам очевидцев, в центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах слышны взрывы на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных атак Тегерана на страны региона, где размещены американские войска, — сказано в публикации.

В то же время, по информации ТАСС, туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае. По данным Российского союза туриндустрии, обращений от туристов не поступало.

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