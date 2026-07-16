Центр Дубая содрогнулся от взрывов Очевидцы сообщили о взрывах в центральных районах Дубая

В центре Дубая слышны взрывы, пишет The Times of Israel со ссылкой на очевидцев. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

По словам очевидцев, в центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах слышны взрывы на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных атак Тегерана на страны региона, где размещены американские войска, — сказано в публикации.

В то же время, по информации ТАСС, туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае. По данным Российского союза туриндустрии, обращений от туристов не поступало.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.