Стало известно о новых назначениях на Украине

Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад станет врио председателя Службы безопасности, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в офисе президента Владимира Зеленского. Александр Поклад — украинский силовик, генерал-майор. Он занимает пост заместителя председателя СБУ с 2023 года.
«Новость дополняется…
Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».
Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине 12 июля. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая тогда пост премьер-министра, подала заявление об отставке. Вместе с ней ушел и весь состав правительства. Позднее появилась информация, что Свириденко возглавит офис Зеленского, а нынешний его руководитель Кирилл Буданов займет пост министра обороны.