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16 июля 2026 в 19:46

Стало известно о новых назначениях на Украине

Первый замглавы СБУ Поклад станет врио председателя Совета безопасности Украины

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Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад станет врио председателя Службы безопасности, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в офисе президента Владимира Зеленского. Александр Поклад — украинский силовик, генерал-майор. Он занимает пост заместителя председателя СБУ с 2023 года.

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Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине 12 июля. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая тогда пост премьер-министра, подала заявление об отставке. Вместе с ней ушел и весь состав правительства. Позднее появилась информация, что Свириденко возглавит офис Зеленского, а нынешний его руководитель Кирилл Буданов займет пост министра обороны.

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