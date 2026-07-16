Стало известно о новых назначениях на Украине Первый замглавы СБУ Поклад станет врио председателя Совета безопасности Украины

Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад станет врио председателя Службы безопасности, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в офисе президента Владимира Зеленского. Александр Поклад — украинский силовик, генерал-майор. Он занимает пост заместителя председателя СБУ с 2023 года.

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Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине 12 июля. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая тогда пост премьер-министра, подала заявление об отставке. Вместе с ней ушел и весь состав правительства. Позднее появилась информация, что Свириденко возглавит офис Зеленского, а нынешний его руководитель Кирилл Буданов займет пост министра обороны.