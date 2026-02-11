Экологические стандарты ЕС разорили финских перевозчиков

Сильные морозы в Финляндии привели к серьезным сбоям в работе дизельных транспортных средств, пишет Iltalehti со ссылкой на ассоциацию транспорта и логистики SKAL. Реагент AdBlue, который снижает вредные выбросы согласно экологическим стандартам ЕС, замерзает уже при -11 градусах и превращается в лед, из-за чего техника не может работать.

Проблема затронула более 80% транспортных компаний. Особенно тяжелая ситуация на севере страны — там встала тяжелая техника на шахтах и стройках, пишет газета.

Одна поломка спецтехники обходится более чем в €10 тыс. с учетом ремонта и простоев, подсчитали в организации INFRA. У финнов уже есть решение: компания Kemion Oy создала морозостойкий реагент, который работает до -30 градусов. Но в ЕС его до сих пор не сертифицировали.

Финские депутаты и перевозчики потребовали от Еврокомиссии срочно пересмотреть нормы. В начале февраля они провели показательный эксперимент в Брюсселе: стандартный AdBlue замерз в морозилке, а финский — нет.

В Еврокомиссии признали, что требования надо менять в рамках нового стандарта Евро-7. Но финны просят сделать исключение и для старой техники — она еще долго будет на ходу. В SKAL заявили, что эта проблема мучает транспортников годами и пора ее наконец решить. Новый стандарт Евро-7 вступит в силу в ноябре 2026 года для грузовиков и автобусов, а с 2027 года — для легковых авто.

