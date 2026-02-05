Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:12

Саранчанка чуть не повторила судьбу Усольцевых из-за собаки

В Саранске женщина пошла искать собаку и заблудилась в лесу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Саранска отправилась в лес выгуливать собаку и заблудилась, сообщает пресс-служба МВД России. В один момент питомец сорвался с поводка и убежал, его хозяйка последовала за ним. Спустя время начался сильный снегопад, из-за которого замело все дороги и женщина обратилась в экстренные службы с просьбой о помощи.

Поступил сигнал от 55-летней жительницы Саранска, которая сообщила, что заблудилась в Октябрьском районе. Женщина рассказала, что во время прогулки с собакой питомец сорвался с тропы, и она отправилась за ним. Из-за сильного снегопада и занесенных снегом тропинок она не смогла найти дорогу обратно. К тому времени снегопад прекратился, а температура опустилась до минус 12 градусов, — говорится в публикации.

Полиция и спасатели сразу начали поиски. Они связались с женщиной по телефону и определили ее примерное местоположение. Сигналы патрульного автомобиля не помогли, после чего сотрудники пешком отправились в лесополосу с фонариками. Спустя около часа женщину нашли в глубине леса примерно в километре от дороги, собаку обнаружить не удалось.

Ранее жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. Спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу. Через 4,5 часа девушка поняла, что заблудилась и стала ждать рассвета. Утром сноубордистка отправилась в путь и наткнулась на искавших ее людей.

