«Помогают нам»: в Иране оценили вклад России в контексте конфликта Аракчи заявил, что Россия помогает Ирану по многим направлениям

Иран получает от России помощь по многим направлениям на фоне продолжающегося конфликта с Израилем и Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи телеканалу NBC. При этом дипломат признал, что не располагает сведениями о помощи в части разведывательных данных.

Помогают нам по многим различным направлениям, — ответил Аракчи.

Глава ведомства также отметил, что Иран не позволит кому-либо повлиять на избрание лидера республики. По его словам, подготовка к волеизъявлению уже началась. Процедура находится под контролем Совета экспертов Ирана. Государственное управление в республике переведено на особый режим работы, а функции главы государства временно перешли к специальному совету руководства.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов отвечать на любые атаки, которые будут наноситься по республике с территории других государств. По его словам, США и Израиль пытаются спровоцировать раздор между Ираном и странами Персидского залива.