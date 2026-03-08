Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 18:59

«Помогают нам»: в Иране оценили вклад России в контексте конфликта

Аракчи заявил, что Россия помогает Ирану по многим направлениям

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран получает от России помощь по многим направлениям на фоне продолжающегося конфликта с Израилем и Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи телеканалу NBC. При этом дипломат признал, что не располагает сведениями о помощи в части разведывательных данных.

Помогают нам по многим различным направлениям, — ответил Аракчи.

Глава ведомства также отметил, что Иран не позволит кому-либо повлиять на избрание лидера республики. По его словам, подготовка к волеизъявлению уже началась. Процедура находится под контролем Совета экспертов Ирана. Государственное управление в республике переведено на особый режим работы, а функции главы государства временно перешли к специальному совету руководства.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов отвечать на любые атаки, которые будут наноситься по республике с территории других государств. По его словам, США и Израиль пытаются спровоцировать раздор между Ираном и странами Персидского залива.

Иран
Тегеран
Россия
войны
конфликты
Аббас Аракчи
