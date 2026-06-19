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19 июня 2026 в 11:14

Москвичам рассказали о затруднениях движения вечером 19 июня

Дептранс: интенсивное движение машин ожидается в центре Москвы и на МКАД

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Интенсивное движение автомобилей ожидается в центре Москвы, на МКАД и ТТК, сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале. Там напомнили, что в пятницу, 19 июня, ожидается короткий рабочий день, из-за чего около 16:00 начнется вечерний разъезд. Дептранс порекомендовал водителям заранее планировать свой маршрут и соблюдать скоростной режим.

Сегодня — короткий рабочий день. Около 16:00 начнется вечерний разъезд. Интенсивное движение ожидаем в центре, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область, — говорится в сообщении.

Ранее движение транспорта ограничивали в Москве 27 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама. Также изменился режим работы нескольких станций метрополитена. Так, в указанный день проезд был временно заблокирован на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах.

24 мая в Москве закрывали Садовое кольцо из-за велогонки и велофестиваля. Ограничения действовали с 7 утра до 18:30, дорога была перекрыта в обоих направлениях.

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