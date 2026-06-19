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19 июня 2026 в 11:26

«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании

«Газпром» подал иск к нидерландской компании Gasunie и двум юридическим фирмам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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«Газпром» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS) и двум юридическим фирмам из Нидерландов, следует из картотеки арбитража. Данное разбирательство касается признания и исполнения постановлений зарубежного суда или арбитражного решения.

«Газпром экспорт» весной 2024 года уже одержал победу в суде против Gasunie Transport Services, добившись запрета на продолжение судебного процесса в Окружном суде Северных Нидерландов. При этом в случае нарушения запрета суд постановил взыскать с Gasunie Transport Services в пользу «Газпрома» €275,4 млн (23,1 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Казахстан отказался исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» по иску украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» на $1,4 млрд (99,7 млрд рублей). Министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев подчеркнул, что у спора нет связи с юрисдикцией Астаны, и Казахстан не намерен становиться транзитной площадкой для исполнения таких решений.

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