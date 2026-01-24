Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его

Жительница Уфы случайно проглотила наушник AirPods, перепутав его с таблетками, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, гаджет находился в желудке женщины около суток. Она рассказала, что AirPods продолжал работать внутри при подключении к устройству, однако услышать звук было невозможно.

Как пишет канал, AirPods и лекарства лежали в одном кармане, и в момент приема препаратов девушка не посмотрела, что именно глотает. После обращения в больницу медики провели обследование и приняли решение не извлекать устройство, поскольку вмешательство могло ухудшить состояние. Пациентке порекомендовали дождаться, пока наушник выйдет естественным путем.

Ранее путешественница Даниэла Ливерани после поездки по Юго-Восточной Азии вернулась домой с пиявкой в носу. Еще во время отпуска она обратила внимание на частые кровотечения. Женщина оказалась в отделении неотложной помощи, где у нее обнаружили в носу пиявку. Червь находился в носовой полости порядка месяца. Туристка могла подхватить пиявку во время купания в водоемах либо проглотить ее вместе с водой.