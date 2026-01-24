Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 15:30

Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его

В Уфе женщина случайно проглотила наушник AirPods вместо таблеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Уфы случайно проглотила наушник AirPods, перепутав его с таблетками, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, гаджет находился в желудке женщины около суток. Она рассказала, что AirPods продолжал работать внутри при подключении к устройству, однако услышать звук было невозможно.

Как пишет канал, AirPods и лекарства лежали в одном кармане, и в момент приема препаратов девушка не посмотрела, что именно глотает. После обращения в больницу медики провели обследование и приняли решение не извлекать устройство, поскольку вмешательство могло ухудшить состояние. Пациентке порекомендовали дождаться, пока наушник выйдет естественным путем.

Ранее путешественница Даниэла Ливерани после поездки по Юго-Восточной Азии вернулась домой с пиявкой в носу. Еще во время отпуска она обратила внимание на частые кровотечения. Женщина оказалась в отделении неотложной помощи, где у нее обнаружили в носу пиявку. Червь находился в носовой полости порядка месяца. Туристка могла подхватить пиявку во время купания в водоемах либо проглотить ее вместе с водой.

наушники
врачи
операции
предметы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.