Женщина вернулась из путешествия с «кровососущим сувениром» в носу

Пиявка поселилась в носу у туристки после поездки в Азию

Путешественница Даниэла Ливерани после поездки по Юго-Восточной Азии вернулась домой с пиявкой в носу, передает Mirror. Еще во время отпуска она обратила внимание на частые кровотечения, но не придала им значения.

В итоге симптомы усилились, и женщина оказалась в отделении неотложной помощи Королевской больницы Эдинбурга, где у нее обнаружили в носу пиявку. Червь находился в носовой полости порядка месяца. Марк Сиддал, куратор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, предположил, что туристка могла подхватить пиявку во время купания во вьетнамских водоемах либо проглотить ее вместе с питьевой водой.

Я пыталась выдуть ее и схватить, но не смогла удержать, прежде чем она снова забралась мне в нос. Когда я принимала душ, она вылезала прямо до нижней губы, — вспоминает Ливерани.

Ранее в Казани медики спасли 18-летнюю девушку с муковисцидозом, которая неделю занималась самолечением. Пациентка несколько дней пыталась самостоятельно сбить температуру. В момент приезда скорой она находилась в критическом состоянии.

