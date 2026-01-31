Зимняя Олимпиада — 2026
«С лопатой в руках»: Лукашенко дал женщинам советы для красоты и молодости

Лукашенко посоветовал женщинам чистить снег лопатой ради сохранения молодости

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал необычный совет женщинам, желающим сохранить молодость и красоту. Во время визита на предприятие «Планар» он заявил, что лучше всяких косметических процедур работает чистка снега лопатой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что понимает стремление женщин оставаться всегда цветущими. Однако он выступает против различных искусственных методов.

Вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу наносите на лицо, еще куда-то в тело, медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю, — обратился Лукашенко к сотрудницам предприятия.

В качестве альтернативы всем этим методам глава государства предложил простой и доступный вариант — физический труд на свежем воздухе. Лукашенко назвал работу с лопатой по уборке снега «самым лучшим медом для красоты» и самым эффективным средством оставаться молодыми, красивыми и желанными очень надолго.

Ранее белорусский лидер указал, что рост зарплат зависит от эффективности труда персонала. Он подчеркнул, что государство всегда поддерживает передовые производства, и заверил, что в республике не будет «зряплаты».

