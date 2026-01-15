Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:11

В Москве придумали новый вид шеринга с лопатами

В Москве супермаркеты начали предлагать бесплатный прокат лопат

В Москве появился новый вид шеринга, который получил название «лопатошеринг», пишет «Подъем». Жителям столицы предлагают бесплатно брать лопаты в магазинах. Популярная сеть супермаркетов предоставляет покупателям инвентарь для уборки снега без какой-либо платы. Корзины с совками и штыковыми лопатами выставили пока только в восьми продуктовых магазинах. В каждом из этих мест находится до 10 лопат.

Возьми и откопай машину, дорожку или соседа, — гласит надпись на стойке.

После использования администрация магазина просит вернуть лопату на место. Эту необходимость объясняют принципом «круговорота добра». В компании уточнили, что пока не планируют устанавливать новые точки. Сначала они хотят оценить, насколько популярной окажется такая услуга среди покупателей.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что для уборки снега в Москве было привлечено порядка 145 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники. Он также говорил, что в один из дней высота снежного покрова увеличилась на два сантиметра.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве достигла 39 сантиметров. Этот показатель значительно превышает климатическую норму.

