17 октября 2025 в 10:58

Открывший огонь по сослуживцам срочник покончил с собой

В Подмосковье расстрелявший сослуживцев солдат-срочник покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий-срочник, открывший огонь по сослуживцам на территории военной части Наро-Фоминского района в Подмосковье, покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа. Сейчас на месте происшествия работает комиссия главного командования ВКС России.

В ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту,говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, еще пять получили ранения. При этом один из пострадавших смог позвонить матери и рассказать ей о случившемся. Именно женщина вызвала полицию и медиков в часть. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее стало известно, что участника вооруженной банды, напавшей на полицейских в чеченском селе Автуры, приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Преступление произошло еще в 2004 году. Мужчина добровольно вступил в банду Абдулвадудова для участия в вооруженной борьбе против федеральных сил.

Подмосковье
военнослужащие
суициды
срочники
