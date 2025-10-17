Открывший огонь по сослуживцам срочник покончил с собой В Подмосковье расстрелявший сослуживцев солдат-срочник покончил с собой

Военнослужащий-срочник, открывший огонь по сослуживцам на территории военной части Наро-Фоминского района в Подмосковье, покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа. Сейчас на месте происшествия работает комиссия главного командования ВКС России.

В ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, еще пять получили ранения. При этом один из пострадавших смог позвонить матери и рассказать ей о случившемся. Именно женщина вызвала полицию и медиков в часть. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

