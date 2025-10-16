Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:14

Участнику нападения на полицейских в Чечне вынесли приговор

Участника нападения на полицейских в Чечне приговорили к 16 годам колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Участник вооруженной банды, напавшей на полицейских в чеченском селе Автуры, Усман Эльсанов приговорен к 16 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда. Преступление произошло еще в 2004 году.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

Мужчина добровольно вступил в банду Абдулвадудова для участия в вооруженной борьбе против федеральных сил. Вечером 12 июля 2004 года он вместе с другими боевиками занял огневую позицию с автоматом, готовясь открыть огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Остальные участники группировки в это время окружили здания, где находились силовики, и начали их обстреливать. После нападения преступники подожгли одно из зданий и припаркованные рядом автомобили.

Следствие также установило, что в январе 2023 года Эльсанов совершил убийство в Белоруссии. Находясь в гостях у знакомого в Гомеле, он во время конфликта нанес тому несколько ударов ножом, оказавшихся смертельными.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников в 2000 году. Фигуранты дела признаны виновными по ряду тяжких статей.

Россия
Чечня
суды
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.