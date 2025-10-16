Участнику нападения на полицейских в Чечне вынесли приговор Участника нападения на полицейских в Чечне приговорили к 16 годам колонии

Участник вооруженной банды, напавшей на полицейских в чеченском селе Автуры, Усман Эльсанов приговорен к 16 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда. Преступление произошло еще в 2004 году.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

Мужчина добровольно вступил в банду Абдулвадудова для участия в вооруженной борьбе против федеральных сил. Вечером 12 июля 2004 года он вместе с другими боевиками занял огневую позицию с автоматом, готовясь открыть огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Остальные участники группировки в это время окружили здания, где находились силовики, и начали их обстреливать. После нападения преступники подожгли одно из зданий и припаркованные рядом автомобили.

Следствие также установило, что в январе 2023 года Эльсанов совершил убийство в Белоруссии. Находясь в гостях у знакомого в Гомеле, он во время конфликта нанес тому несколько ударов ножом, оказавшихся смертельными.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников в 2000 году. Фигуранты дела признаны виновными по ряду тяжких статей.