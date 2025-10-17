Бубланина, кнедло, утопенцы: искусство чешской кухни

Чешская кухня — это гораздо больше, чем просто «вепро, кнедло, зело» (свинина, кнедлик, капуста). Это согревающие супы, хрустящая панировка, сочные мясные блюда под ароматными соусами и, конечно, сладкое завершение трапезы. Мы не будем долго рассказывать об истории, мы будем готовить. Здесь вы найдете пошаговые инструкции, которые помогут вам воссоздать знаменитые блюда чешской кухни, ставшие ее визитной карточкой. Каждый рецепт — это шаг к тому, чтобы разнообразить ваше домашнее меню, устроить праздник в чешском стиле или просто вспомнить о путешествии.

Вепрово колено — чехи знают толк в мясе

Утопенцы — популярная чешская закуска

Простейшие картофельные кнедлики

Сладкий суп по-чешски на десерт

Готовим говяжью вырезку по-новому

Чешская бубланина

Чесночный суп с гренками

Вкусные чешские брамбораки

Вепрово колено — чехи знают толк в мясе

Кулинарная подготовка начинается с выбора свиного колена, которое должно быть с неповрежденной кожей. Его хорошенько моют и дают обсохнуть, после чего натирают ароматным сочетанием соли, черного перца и молотого тмина — такая пряная композиция придает мясу насыщенный и запоминающийся вкус.

Для усиления букета добавляют мелко нарубленный чеснок и полукольца лука. Чтобы блюдо не получилось сухим, в процессе запекания можно подлить немного пива или обычной воды — это сохранит сочность. Важный этап — маринование: мясо должно пропитаться специями и чесночными нотками в течение нескольких часов.

Запекают колено в разогретой духовке до образования румяной и хрустящей корочки, не забывая поливать его образующимся соком. В результате мясо под золотистой кожицей остается нежным и сочным.

Утопенцы — популярная чешская закуска

Полукопченую колбасу нарезают порционными кусочками — не слишком крупно и не очень мелко, чтобы они хорошо пропитались маринадом. К ним добавляют тонкие луковые полукольца, рубленый чеснок и свежий огурец, нарезанный соломкой для приятной хрустящей текстуры.

Утопенцы — популярная чешская закуска Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Основу заправки составляет смесь воды и уксуса, в которой растворяют сахар и соль. Для насыщенного букета кладут ароматные лавровые листья и душистый перец горошком. При желании маринад можно сделать более пикантным, добавив в него немного горчицы. Этой ароматной заливкой полностью покрывают колбасу с овощами и оставляют в холоде на протяжении суток для настаивания.

Процесс приготовления завершается после выдержки в маринаде — закуска полностью готова к подаче. Утопенцы, сочетающие насыщенный вкус колбасы, остроту маринада и сочность овощей, станут прекрасным дополнением к бокалу пива, украсят праздничное застолье или просто поднимут настроение в дружеской компании.

Простейшие картофельные кнедлики

Кулинарный процесс стартует с предварительно отваренного картофеля, который следует превратить в мелкую стружку при помощи терки. В получившуюся картофельную основу вводится свежее яйцо, небольшое количество соли и порция пшеничной муки. После тщательного соединения этих компонентов у вас получится пластичное и послушное тесто, легко отстающее от пальцев. Из этой массы необходимо сформировать два продолговатых аккуратных батончика.

Далее заготовки отправляются в кипящую подсоленную воду, где томятся на умеренном огне. В процессе приготовления, которое займет около двадцати минут, их следует аккуратно поворачивать для равномерного пропаривания. Чтобы проверить готовность, можно проткнуть их деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовые кнедлики извлекают из воды и оставляют ненадолго, чтобы они слегка остыли и упрочнились. Финальный штрих — нарезка на аппетитные кружочки одинаковой толщины с помощью кулинарной нити или хорошо заточенного ножа.

Сладкий суп по-чешски на десерт

Для начала подготовьте сушеный чернослив, освобожденный от косточек, и залейте его чистой водой. Доведите будущий суп до кипения, а затем убавьте огонь и томите до тех пор, пока плоды не приобретут желаемую мягкость. Отдельно в небольшом количестве прохладной воды следует тщательно развести картофельный крахмал, добившись однородной консистенции без единого комочка. Полученную смесь тонкой струйкой вливают в кипящий отвар, не переставая его активно помешивать, — суп почти мгновенно загустеет. На завершающем этапе добавьте сахар по своему вкусу, немного молотой корицы для аромата и кусочек сливочного масла, который подарит блюду особую нежность и бархатистость. Дайте готовому супу немного постоять под крышкой, чтобы вкусы окончательно соединились.

Готовим говяжью вырезку по-новому

Секрет аутентичной чешской свичковы кроется в долгом тушении говяжьей лопатки или вырезки с корнеплодами и специями. Мясо проходит маринование с луком, морковью, сельдереем и душистым перцем, затем запекается, а на основе овощей готовится насыщенный соус со сливками и горчицей. Неотъемлемой частью блюда являются пшеничные кнедлики, которые, словно губка, вбирают в себя ароматную подливу, а освежающий контраст создают долька лимона и порция кисло-сладкого варенья.

Бубланина, кнедло, утопенцы: искусство чешской кухни Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чешская бубланина

Классическая чешская бубланина готовится из жидкого теста, по консистенции напоминающего тесто для шарлотки. Его секрет — в использовании кефира, йогурта или молока, что придает выпечке особую нежность.

Начинается процесс с растирания мягкого сливочного масла с сахаром, после чего вводятся яйца, щепотка соли и ванильный сахар для аромата. Затем постепенно соединяются молочный продукт и просеянная пшеничная мука с разрыхлителем. Для особенно воздушной текстуры белки можно взбить отдельно и бережно вмешать в готовую массу в самом конце.

Тесто выливается в смазанную форму, сверху раскладываются подготовленные фрукты или ягоды. Их важно слегка утопить в тесте, чтобы в духовке пирог характерно пузырился вокруг начинки. Выпекается бубланина при 180 °C до золотистого цвета. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой, предварительно дав ему остыть.

Чесночный суп с гренками

Ключом к этому насыщенному супу становится чеснок, который вместе с тмином сперва обжаривается на сливочном масле до появления потрясающего аромата. Важно не дать чесноку подгореть. Затем в кастрюлю вливается бульон или вода, закладывается нарезанный картофель и лавровый лист. Все варится до полной мягкости картофеля, после чего суп солится и перчится по вкусу.

Отдельно на сухой сковороде обжариваются кубики хлеба до золотистого хруста. Подается это ароматное блюдо горячим, с щедрой горстью домашних гренок и, по желанию, с тертым твердым сыром.

Бубланина, кнедло, утопенцы: искусство чешской кухни Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусные чешские брамбораки

К созданию нежных брамбораков стоит подойти с душой. Начните с натирания очищенной картофельной массы на средней терке, а затем обязательно отожмите лишнюю влагу — этот секрет поможет добиться особой структуры. Бекон, мелко нарезанный, отправляется к картошке. Лук лучше измельчить на терке и тоже хорошенько отжать, после чего все составляющие объединяются.

В полученную основу вбиваются яйца, добавляются ароматный майоран, соль и перец по вкусу. Затем вливается светлое пиво и постепенно подсыпается мука — так тесто получится однородным. Его нужно недолго выдержать, чтобы ингредиенты соединились. На разогретой сковороде с растительным маслом ложкой формируются аппетитные оладушки и обжариваются с двух сторон до приятной золотистой корочки.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей