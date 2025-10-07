Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:15

Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом

Чешские брамбораки Чешские брамбораки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чешские брамбораки — это традиционные картофельные оладьи с насыщенным вкусом, которые легко приготовить дома. Это блюдо порадует вас хрустящей корочкой и ярким ароматом бекона. Попробуйте наш рецепт — и вам откроются новые гастрономические горизонты.

Подготовьте картошку (500 г), хлебопекарную муку (100 г), лук (100 г), бекон (100 г), светлое пиво (100 мл), 2 куриных яйца, майоран (1 ч. л.), соль и черный перец (10 г), а также растительное масло (сколько уйдет). Очищенную картошку средне натрите, хорошенько отжав излишки сока — это важно для идеальной текстуры. Мелко нарежьте бекон и всыпьте к картошке. Луковицу очистите, мелко натрите и также тщательно отожмите, после чего соедините все ингредиенты. Вбейте яйца, приправьте специями, затем аккуратно влейте пиво и введите муку. Хорошенько перемешайте тесто и дайте ему настояться 10 минут. Разогрейте масло в сковородке. Используя ложку, выложите кружочки теста, формируя оладушки, жарьте брамбораки с обеих сторон до золотистости.

Подавайте горячими вместе с любимым чешским пивом — это идеальный вариант для дружеской встречи или семейного ужина. Но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

Ранее мы поделились рецептом польских зраз из картофеля.

национальная кухня
пиво
рецепты
драники
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.