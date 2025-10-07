Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом

Чешские брамбораки — это традиционные картофельные оладьи с насыщенным вкусом, которые легко приготовить дома. Это блюдо порадует вас хрустящей корочкой и ярким ароматом бекона. Попробуйте наш рецепт — и вам откроются новые гастрономические горизонты.

Подготовьте картошку (500 г), хлебопекарную муку (100 г), лук (100 г), бекон (100 г), светлое пиво (100 мл), 2 куриных яйца, майоран (1 ч. л.), соль и черный перец (10 г), а также растительное масло (сколько уйдет). Очищенную картошку средне натрите, хорошенько отжав излишки сока — это важно для идеальной текстуры. Мелко нарежьте бекон и всыпьте к картошке. Луковицу очистите, мелко натрите и также тщательно отожмите, после чего соедините все ингредиенты. Вбейте яйца, приправьте специями, затем аккуратно влейте пиво и введите муку. Хорошенько перемешайте тесто и дайте ему настояться 10 минут. Разогрейте масло в сковородке. Используя ложку, выложите кружочки теста, формируя оладушки, жарьте брамбораки с обеих сторон до золотистости.

Подавайте горячими вместе с любимым чешским пивом — это идеальный вариант для дружеской встречи или семейного ужина. Но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

